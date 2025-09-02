English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಏಲಕ್ಕಿಯಿಂದ ಈ ಸಣ್ಣ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕು, ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದು!

cardamom remedy to attract money: 'ತ್ರಿಕೋನ ಯಾಲಕುಲ ದೀಪ ಉಪಾಯ' ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.  

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 2, 2025, 07:52 PM IST
  • 'ತ್ರಿಕೋನ ಯಾಲಕುಲ ದೀಪ ಉಪಾಯ'
  • ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ
  • ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ

ಏಲಕ್ಕಿಯಿಂದ ಈ ಸಣ್ಣ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕು, ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದು!

cardamom remedy to attract money : ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳು ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದುವೇ 'ತ್ರಿಕೋನ ಯಾಲಕುಲ ದೀಪ ಉಪಾಯ'. ಈ ಪರಿಹಾರವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಈ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.

ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನು ಸಂತೋಷ, ಸಂಪತ್ತು, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ. ಏಲಕ್ಕಿ ಶುಕ್ರನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿಖರವಾಗಿ 108 ಏಲಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದೋಷಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ :

ಮೊದಲು ಬೆಳ್ಳಿ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿಯಿಂದ ತ್ರಿಕೋನವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ತ್ರಿಕೋನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯೊಂದಿಗೆ 'ಶ್ರೀಮ್' ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ 108 ಏಲಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ತ್ರಿಕೋನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದೀಪಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪದಿಂದ ಬೆಳಗಿಸಿ. ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಧೂಪದ್ರವ್ಯದ ಕೋಲುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಳಗಿಸಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಲು ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ 2026 ರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ : ಎದುರಾಗುವುದು ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಬುಡ ಮೇಲು ಮಾಡುವ ವಿಪತ್ತು

ಈಗ ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಳ್ಳಿ ತಟ್ಟೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 'ಶ್ರೀಮ್' ಅಕ್ಷರದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, "ಓಂ ಶ್ರೀಮ್ ದೈನ್ಯ ಭೇದನ್ಯಾ ಸ್ವಾಹಾಃ" ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಪಠಿಸಿ ಮತ್ತು 'ಶ್ರೀಮ್' ಅಕ್ಷರದ ಮೇಲೆ 108 ಏಲಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ. ನಂತರ ಆರತಿ ಮಾಡಿ.

ಈ ಏಲಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ. ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಮರುದಿನ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಿ. ಸತತ 21 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ. 21 ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಏಲಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಹರಿಯುವ ನದಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಿರಿ. ಈ ಉಪಾಯವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Samsaptak Yoga: ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗದಿಂದ ಹೊಳೆಯಲಿದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ! ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಬಂಗಾರ

ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲ್ಲ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Astro TipsCardamom RemedyAstrological Remedies

