/ಸಿಂಧೂರ ಗಣೇಶನ ಪುಟ್ಟ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮನೆಯ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಡಿ.. ಜೀವನದ ಸರ್ವ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಮಾಯವಾಗಿ, ಕಡುಬಡವ ಕೂಡ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರನಾಗುವ!

Tips to remove Vastu defects: ಬುಧವಾರ ಗಣೇಶನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ದಿನ. ಗಣೇಶನನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ದೇವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧವಾರ ಗಣೇಶನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ದಿನ. ಗಣೇಶನನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ದೇವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಬುಧವಾರದಂದು ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಗಣೇಶನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಗಣೇಶ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ: ಬುಧವಾರದ ದಿನವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹದ ಮುಂದೆ ಧೂಪ, ದೀಪ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ಕೆಂಪು ಹೂವುಗಳು, ಗರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೋದಕಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ಗಣೇಶನಿಗೆ ಗರಿಕೆ ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯ. ಇನ್ನು ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ - "ಓಂ ಗಣ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ" ಎಂದು 108 ಬಾರಿ ಪಠಿಸುವುದು. ಇದು ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಗಣೇಶನಿಗೆ ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ: ಗಣೇಶನಿಗೆ ಸಿಂಧೂರ ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಗಣೇಶನಿಗೆ ಕುಂಭ ರಾಶಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧವಾರದಂದು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಸಿಂಧೂರ ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವಾಗ, "ಓಂ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಂಪ್ರಭ, ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ್ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ" ಎಂದು ಜಪಿಸಿ. ಈ ಮಂತ್ರವು ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಿಂಧೂರ ಗಣಪತಿ ಮನೆಯ ಸರ್ವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗಣಪತಿಯ ಪುಟ್ಟ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಒಳಿತಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಬುಧವಾರ ಗಣೇಶನಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ಈ ಅರ್ಪಣೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ವಿತರಿಸಿ. ಇದು ಮನೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಂದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಗಣೇಶನ ಮುಂದೆ ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ: ಬುಧವಾರದಂದು ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಾಗ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವು ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಆತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಗನೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಬಡವರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಣೇಶನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಥವಾ ಗಣಪತಿ ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷ ಪಠಿಸಿ: ಬುಧವಾರದಂದು ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಥವಾ ಗಣಪತಿ ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷ ಪಠಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಶುಭ. ಈ ಪಠಣವು ಗಣೇಶನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಗಣಪತಿ ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷ ಪಠಣವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಈ ಪಠಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.