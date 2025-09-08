ಈ ದಿನದಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾದರೆ ಮಂಗಳಕರ.. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ ಶುರುವಾದಂತೆ !

Jyotish Tips: ಜನರು ದೇವಾಲಯದ ಹೊರಗೆ ತಮ್ಮ ಬೂಟುಗಳು ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಥವಾ ಬೂಟುಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗುತ್ತವೆ.
ಪಾದರಕ್ಷೆ ಕಳೆದು ಹೋದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಪಡುವ ಬದಲು ಸಂತೋಷವಾಗಬೇಕು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವಾಲಯದ ಹೊರಗೆ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಕದಿಯುವುದು ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶನಿವಾರದಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಶೂ ಅಥವಾ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಕಳುವಾದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂದರ್ಥ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬಡತನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ರಾಶಿಗಿದೆ ಮುಂದಿನ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರ ಆಗುವ ಭರ್ಜರಿ ಯೋಗ! ನವರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯೇ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗಾರಂಭ! ಇದು ಜೋತಿಷ್ಯದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯ
ಶನಿಯು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾದಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದಿಂದಾಗಿ ಶನಿವಾರದಂದು ಶೂ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಆಗುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶನಿದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಶನಿದೇವನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
(ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬುಧನಿಂದ ರಾಜವೈಭೋಗ.. ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಹಣದ ಮಳೆ, ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಹರಿದುಬರಲಿದೆ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ!
ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.