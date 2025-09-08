English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ದಿನದಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾದರೆ ಮಂಗಳಕರ.. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ ಶುರುವಾದಂತೆ !

Jyotish Tips: ಈ ದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.  

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 8, 2025, 08:04 PM IST
  • ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಕಳ್ಳತನ ಆಗುವುದು ಏಕೆ?
  • ಈ ದಿನ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಕಳ್ಳತನ ಆದರೆ ಮಂಗಳಕರ
  • ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ ಶುರುವಾದಂತೆ !

ಈ ದಿನದಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾದರೆ ಮಂಗಳಕರ.. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ ಶುರುವಾದಂತೆ !

Jyotish Tips: ಜನರು ದೇವಾಲಯದ ಹೊರಗೆ ತಮ್ಮ ಬೂಟುಗಳು ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಥವಾ ಬೂಟುಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗುತ್ತವೆ. 

ಪಾದರಕ್ಷೆ ಕಳೆದು ಹೋದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಪಡುವ ಬದಲು ಸಂತೋಷವಾಗಬೇಕು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವಾಲಯದ ಹೊರಗೆ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಕದಿಯುವುದು ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಶನಿವಾರದಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಶೂ ಅಥವಾ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಕಳುವಾದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂದರ್ಥ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬಡತನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ರಾಶಿಗಿದೆ ಮುಂದಿನ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರ ಆಗುವ ಭರ್ಜರಿ ಯೋಗ! ನವರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯೇ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗಾರಂಭ! ಇದು ಜೋತಿಷ್ಯದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯ

ಶನಿಯು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ  ಪಾದಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದಿಂದಾಗಿ ಶನಿವಾರದಂದು ಶೂ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಆಗುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶನಿದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಶನಿದೇವನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

(ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬುಧನಿಂದ ರಾಜವೈಭೋಗ.. ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಹಣದ ಮಳೆ, ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಹರಿದುಬರಲಿದೆ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ!

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

