ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್ ಇಡುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರ..! ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆಯಿರಿ.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ?

Vastu tips : ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಸೀದಿಗಳಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯೇ..? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 11, 2025, 07:07 PM IST
    • ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.
    • ಅನೇಕರು ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಸೀದಿಗಳಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಡುತ್ತಾರೆ.
    • ಜನರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ದೇವರುಗಳ ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್‌ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.

ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್ ಇಡುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರ..! ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆಯಿರಿ.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ?

God Photo on phone : ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಳಿಯೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ನಾವು ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ದೇವರುಗಳ ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್‌ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಧಾನ ಶುಭವೋ ಅಥವಾ ಅಶುಭವೋ? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ.

ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್ ಕೇವಲ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರವಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇವರೇ ನೋಡಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಬಿಲಿಯನೇರ್.! ಕೇವಲ 31 ವರ್ಷ, ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ

ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದು ಅಶುದ್ಧ. ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದು ಶುಭವಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊಳಕು ಕೈಗಳಿಂದ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದೀಪವಾಳಿ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಡಿಮೆ?

ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

