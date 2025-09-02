ಬಲು ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ 2026 ರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ : ಎದುರಾಗುವುದು ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಬುಡ ಮೇಲು ಮಾಡುವ ವಿಪತ್ತು

2026ರಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಚಲನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಹಿಂದೂ ಸಂವತ್ಸರವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ರೌದ್ರ ಸಂವತ್ಸರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇದು ಭಯಾನಕವಾಗಿಯೇ ಇರಲಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ತನ್ನ ಉಗ್ರ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿದೆ. ಅನೇಕ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ, ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ.
2026 ರ ವರ್ಷದ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ :
ಗುರು ಸಂಚಾರ 2026: 2026 ರಲ್ಲಿ, ಗುರು ಗ್ರಹವು ಜೂನ್ 2 ರವರೆಗೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಜೂನ್ 2 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರವರೆಗೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ.
ರಾಹು-ಕೇತು ಸಂಚಾರ 2025: 2026 ರಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಗ್ರಹಗಳು ಕೂಡಾ ಸಂಚಾರ ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು, ರಾಹು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೇತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರ ೨೦೨೬: ೨೦೨೬ ರಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಮಂಗಳನ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ೨೦೨೬ ಜನವರಿ ೧೬ ರಂದು ಮಂಗಳವು ಧನು ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಮಂಗಳವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕುಂಭ, ಮೀನ, ಮೇಷ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ.
ಶತ್ರು ಗ್ರಹಗಳಾದ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಕ್ರೂರ ಗ್ರಹವಾದ ಮಂಗಳವು ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಜೊತೆ ಅಶುಭ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.
೨೦೨೬ ರಲ್ಲಿ ವಿನಾಶ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ:
ಈ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಭುಗಿಲೇಳಬಹುದು. ಹೊಸ ಜಾಗತಿಕ ಮೈತ್ರಿಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು. ಗುರುವು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದಾಗ, ಬೃಹತ್ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರವಾಹ, ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 2025 ರಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಸ್ಫೋಟ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಿನಾಶ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
2026 ರ ಜೂನ್ 2 ರಂದು ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದ ನಂತರ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಬಹುದು. ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ದುಃಖವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.
ಜುಲೈ-ಆಗಸ್ಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ :
ಜುಲೈ 12 ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರ ನಡುವಿನ ಸಮಯ ಭಯಾನಕವಾಗಬಹುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರು, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವಿನಾಶದ ಸೂಚಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
(ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)