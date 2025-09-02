English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬಲು ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ 2026 ರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ : ಎದುರಾಗುವುದು ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಬುಡ ಮೇಲು ಮಾಡುವ ವಿಪತ್ತು

 ಹೊಸ ಹಿಂದೂ ಸಂವತ್ಸರವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ರೌದ್ರ ಸಂವತ್ಸರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇದು ಭಯಾನಕವಾಗಿಯೇ ಇರಲಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 2, 2025, 01:50 PM IST
  • 2026ರಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಚಲನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ.
  • ಹೊಸ ಹಿಂದೂ ಸಂವತ್ಸರವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ
  • 2026 ರ ವರ್ಷದ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ

ಬಲು ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ 2026 ರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ : ಎದುರಾಗುವುದು ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಬುಡ ಮೇಲು ಮಾಡುವ ವಿಪತ್ತು

2026ರಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಚಲನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಹಿಂದೂ ಸಂವತ್ಸರವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ರೌದ್ರ ಸಂವತ್ಸರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇದು ಭಯಾನಕವಾಗಿಯೇ ಇರಲಿದೆ.  ಪ್ರಕೃತಿ ತನ್ನ ಉಗ್ರ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿದೆ.  ಅನೇಕ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ, ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ.

2026 ರ ವರ್ಷದ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ : 
ಗುರು ಸಂಚಾರ 2026: 2026 ರಲ್ಲಿ,  ಗುರು ಗ್ರಹವು ಜೂನ್ 2 ರವರೆಗೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಜೂನ್ 2 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರವರೆಗೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ.

ರಾಹು-ಕೇತು ಸಂಚಾರ 2025: 2026 ರಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಗ್ರಹಗಳು ಕೂಡಾ ಸಂಚಾರ ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು, ರಾಹು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೇತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ? ಸರ್ವಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯವರೆಗೆ ಶ್ರಾದ್ಧದ ದಿನಾಂಕ & ಮಂಗಳಕರ ಸಮಯ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರ ೨೦೨೬: ೨೦೨೬ ರಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಮಂಗಳನ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ೨೦೨೬ ಜನವರಿ ೧೬ ರಂದು ಮಂಗಳವು ಧನು ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಮಂಗಳವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕುಂಭ, ಮೀನ, ಮೇಷ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ.

ಶತ್ರು ಗ್ರಹಗಳಾದ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಕ್ರೂರ ಗ್ರಹವಾದ ಮಂಗಳವು ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಜೊತೆ ಅಶುಭ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

೨೦೨೬ ರಲ್ಲಿ ವಿನಾಶ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ: 
ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಭುಗಿಲೇಳಬಹುದು. ಹೊಸ ಜಾಗತಿಕ ಮೈತ್ರಿಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು. ಗುರುವು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದಾಗ, ಬೃಹತ್ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರವಾಹ, ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 2025 ರಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಸ್ಫೋಟ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಿನಾಶ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಸೂರ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ 4 ಗ್ರಹಗಳ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ!!

2026 ರ ಜೂನ್ 2 ರಂದು ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದ ನಂತರ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಬಹುದು.  ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ದುಃಖವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.

ಜುಲೈ-ಆಗಸ್ಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ :
ಜುಲೈ 12 ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರ ನಡುವಿನ ಸಮಯ ಭಯಾನಕವಾಗಬಹುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರು, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು  ವಿನಾಶದ ಸೂಚಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

(ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.) 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

2026 year prediction2026 prediction2026 horoscope2026 horoscope prediction

