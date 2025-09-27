English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹಣ ಉಳಿಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಣ್ಣದ ಪರ್ಸ್‌ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ!

Astrology tips : ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವು ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾವು ಬಳಸುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಸಂಪತ್ತು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಹಣದ ಪರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಅದೃಷ್ಟ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 27, 2025, 04:20 PM IST
    • ಅದೃಷ್ಟ ನಾವು ಬಳಸುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.
    • ಹಣದ ಪರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಅದೃಷ್ಟ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
    • ಸರಿಯಾದ ಬಣ್ಣದ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ನಗದು ಹರಿವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ

ಹಣ ಉಳಿಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಣ್ಣದ ಪರ್ಸ್‌ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ!

Financial tips : ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಪರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ವಯಸ್ಸಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಣ್ಣಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತೆಯೇ, ಪರ್ಸ್‌ನ ಬಣ್ಣವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಹರಿವಿನ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಬಣ್ಣದ ಪರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಅಂತ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್‌ ಬಣ್ಣವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಬಣ್ಣದ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ನಗದು ಹರಿವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕೈಸೇರಲಿದೆ ಶೇಕಡಾ 55ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ: ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಣಯ! ಕೊನೆಗೂ ಈಡೇರಿದ ನೌಕಕರು

ಕಪ್ಪು : ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕಪ್ಪು ನೀರಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಗದು ಹರಿವು, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಯಸುವ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಪರ್ಸ್‌ ಶುಭಕರವಾಗಿದೆ.

ಕಂದು : ಕಂದು ಬಣ್ಣವು ಭೂಮಿಯ ಅಂಶದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ನಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಕೈಚೀಲ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕೆಂಪು : ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬೆಂಕಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಣ್ಣವು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಗನೆ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:100 ವರ್ಷ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿ! ವೈದ್ಯರು ಸಹ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು

ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ : ಹಳದಿ, ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣಗಳು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರ್ಸ್ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ನೀಲಿ : ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವು ನೀರಿನ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ನೀಲಿ ಪರ್ಸ್ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

(ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರಣೆಯಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, Zee Kannada News ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ)

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

