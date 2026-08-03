Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Spiritual
  • /ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಗ್ರಹಣ ಪರಿಣಾಮ.. 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ? ಯಾರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. ಯಾರು ಎಚ್ಚರ?

ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಗ್ರಹಣ ಪರಿಣಾಮ.. 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ? ಯಾರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. ಯಾರು ಎಚ್ಚರ?

ಆಗಸ್ಟ್ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ: ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ(solar and lunar eclipse effect) ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅವು 12 ರಾಶಿಗಳ ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸೂತಕ ಅವಧಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 03, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 10:08 AM IST
ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಗ್ರಹಣ ಪರಿಣಾಮ.. 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ? ಯಾರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. ಯಾರು ಎಚ್ಚರ?

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Kannada Breaking News LIVE: ಮಲೆನಾಡು-ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ರಣ ಕೇಕೆ!.. ಪ್ರವಾಹದ ಆತಂಕ
2
3
4
5