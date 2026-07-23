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ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ.. ಹಣದ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅದೃಷ್ಟ!

August horoscope 5 zodiac signs: ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಈ ಸಮಯವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತವೆ.

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 23, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 02:27 PM IST
ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ.. ಹಣದ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅದೃಷ್ಟ!

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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