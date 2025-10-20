ಮಂಗಳ-ಶುಕ್ರರ ಶುಭ ಸಂಯೋಗ: ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ

Conjunction of Mars and Venus
: ಗುರುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಕೂಡ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಂದು ನಡೆಯುವ ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಣ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗುರು ದೆಸೆ... ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಹೆಚ್ಚಳ.. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಜಯ!
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಮಯ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಮಯ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ..!
ಧನು ರಾಶಿ: ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರಲಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ದೊರಕಲಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭದಿಂದ ನಿಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗಲಿವೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)