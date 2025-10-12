ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗೋದು ಪಕ್ಕಾ! ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿದೇವತೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕಾಯುವಳು..

Auspicious Plant For Home
: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನ ಬೆಳಗಿಸುವುದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಮತ್ತು ಗಣೇಶನನ್ನ ಸಹ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರಂದು ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ನೆಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಮನೆಗೆ ತರುವುದರಿಂದ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯನ್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಈ ಸಸಿಯನ್ನ ನೆಟ್ಟಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯನ್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವ, ಆಕೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡುವ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿಯಂದು ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಕೃಪೆ.. ಧನ, ಮಹಾ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಗಗಳು..!
ತುಳಸಿ: ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಈ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾಳೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ತುಳಸಿಯನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಅವತಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನ ನೆಡುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯನ್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ತುಳಸಿಯನ್ನ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್: ಹಣದ ಗಿಡವನ್ನ ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಗಿಡವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರೂ, ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇದು ಮನೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್
ಬಿಳಿ ಪಲಾಶ್: ಬಿಳಿ ಪಲಾಶವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೆಡುವುದರಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತರುತ್ತದೆ.
ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್: ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆಡುವುದು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನ ನೆಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)