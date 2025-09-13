English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

500 ವರ್ಷ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವಕಾಲ.. ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವುದು, ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರಾಗುವ ಸಮಯ ದೂರವಿಲ್ಲ!

lucky for these zodiac signs : 500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿಯಿಂದ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತರಲಿದೆ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 13, 2025, 03:56 PM IST
    • ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ರಾಜಯೋಗ
    • 500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
    • ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣ

500 ವರ್ಷ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವಕಾಲ.. ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವುದು, ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರಾಗುವ ಸಮಯ ದೂರವಿಲ್ಲ!

raja yog after 500 years : ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಹವು ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 12 ರಾಶಿಗಳ ಜನರ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. 

ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಂತೋಷ, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೊರತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. 500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಂಭವಿಸಿದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಯೋದಿಂದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 12 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಗುರುಬಲ ಪ್ರಾರಂಭ.. ಕುಬೇರ ಸಂಪತ್ತೇ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಹರಿದುಬರಲಿದೆ!

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ : ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವುದಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.  

ವೃಷಭ ರಾಶಿ : ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಅದ್ಭುತ ಸಮಯ. ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಧನು ರಾಶಿ : ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಭಾರಿ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿಂಹದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ರಾಜವೈಭೋಗ! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಸಮಯ..

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

