ಈ ರಾಶಿಯವರು ದೀಪಾವಳಿ ಮುಗಿದ ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗ್ತಾರೆ; ಜೋತಿಷ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯವಿದು

ಈ ಶುಭ ಯೋಗಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಶುಭ ಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 9, 2025, 08:53 PM IST
    • ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ
    • ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಚಲನೆಯು ಅನೇಕ ಶುಭ ಯೋಗ
    • ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ಈ ರಾಶಿಯವರು ದೀಪಾವಳಿ ಮುಗಿದ ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗ್ತಾರೆ; ಜೋತಿಷ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯವಿದು

ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ರಾತ್ರಿ, ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಯ ಮಹಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2025 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಚಲನೆಯು ಅನೇಕ ಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶುಭ ಯೋಗಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಶುಭ ಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 500 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಶನಿ ವಕ್ರಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಯುಗ, ರಾಜವೈಭೋಗ

ಶನಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಯೋಗ: ಈ ವರ್ಷ, ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಶನಿಯು ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಹಿಮ್ಮುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅಪರೂಪ, ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ, ಇದು ವೃಷಭ ಮತ್ತು ಮಿಥುನ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗ: ದೀಪಾವಳಿಯಂದು, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರುವು ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿಯಾದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ, ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗವು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು, ಗೌರವ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು, ಸೂರ್ಯನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿರುವ ಬುಧನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಂಪತ್ತು, ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಶುಕ್ರನ ರಾಶಿಯಾದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕಲಾಸಿ ಯೋಗ: ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನದಂದು, ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಕಲಾಸಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಅಪಾರ ಸೌಕರ್ಯ, ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ದೀಪಾವಳಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ದಿನ

ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವು 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭವಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದೀಪಾವಳಿ ವೃಷಭ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ಶುಭ ಸಮಯಗಳು
ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹೂರ್ತ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:43 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:28 ರವರೆಗೆ.
ಅಮೃತ ಕಾಲ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:40 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:26 ರವರೆಗೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮುಹೂರ್ತ: ಸಂಜೆ 7:08 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8:18 ರವರೆಗೆ.
ಪ್ರದೋಷ ಕಾಲ: ಸಂಜೆ 5:46 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8:18 ರವರೆಗೆ.
ವೃಷಭ ಕಾಲ: ಸಂಜೆ 7:08 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9:03 ರವರೆಗೆ.
ನಿಶ್ಚಿತ್ ಕಾಲ ಪೂಜಾ ಮುಹೂರ್ತ: ರಾತ್ರಿ 11:41 ರಿಂದ 12:31 ರವರೆಗೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  500 ವರ್ಷ ನಂತರ ಒಂದೇ ಬಾರಿ 3 ರಾಜಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು.. ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ ಶುರು... ವೃತ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಗತಿ!

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

