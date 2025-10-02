lucky zodiac signs: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ವಿವಿಧ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ವಿಜಯದಶಮಿ ದಸರಾ ಹಬ್ಬ. ವಿಜಯಗಳ ಹಬ್ಬವಾದ ವಿಜಯದಶಮಿಯ ದಿನದಂದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಪರೂಪದ ಕಾಕತಾಳೀಯಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ.
ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ವಿಶೇಷ ಯೋಗಗಳು.. ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇಂದು, ವಿಜಯದಶಮಿ ಹಬ್ಬದ ಜೊತೆಗೆ, ಸುಕರ್ಮ ಯೋಗ, ರವಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧೃತಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಶ್ರಾವಣ ನಕ್ಷತ್ರವೂ ಇದೆ. ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ರೂಪುಗೊಂಡ ವಿಶೇಷ ಯೋಗಗಳಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಈಗ ಆ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು...
ವೃಷಭ ರಾಶಿ:
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದಸರಾದಿಂದ ಶುಭಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ದಸರಾದಂದು ಉಂಟಾಗುವ ವಿಶೇಷ ಯೋಗಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಾವು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Jupiter Transit: ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲಿದೆ ಗುರು ಗ್ರಹದ ಬಲ.. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆರ್ಶಿವಾದದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಯೋಗ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ:
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದಸರಾದಿಂದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದಸರಾದಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ . ಈ ಸಮಯ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಹೊಸ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ದಸರಾದಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಹಾರಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಮಯ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು.. ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಂದು ಈ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಾಯಿಯ ಆಶಿರ್ವಾದ!
ಕುಂಭ ರಾಶಿ:
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದಸರಾ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಲಾ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ.. ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)