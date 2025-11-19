ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ತುಪ್ಪ ತುಂಬಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದೇಕೆ ಗೊತ್ತೆ? ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯದೇ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಬೇಡಿ

Ayyappa Deeksha Rules : ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಭಕ್ತರು ಒಂದು ಮಂಡಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, 41 ದಿನಗಳ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ದಿನಗಳೇ ಒಂದು ಮಂಡಲ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ ತುಪ್ಪ ತುಂಬಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಭಕ್ತನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕಾಮ, ಕ್ರೋದ, ಮದ, ಮತ್ಸರ, ತುಂಬಿರುವ ಮಾನವ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದು ತುಪ್ಪ ತುಂಬಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥವಿದೆ..
41 ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸದ ಮೂಲಕ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಲೌಕಿಕ ಸುಖಗಳು, ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದರಂತೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.. ಇದರಲ್ಲಿನ ನೀರು ತೆಗೆದು ತುಪ್ಪ ತುಂಬುವುದು ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ..
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಇರುಮುಡಿಕಟ್ಟುವಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ, ಭಕ್ತನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ದೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಶಬರಿಮಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಒಡೆದು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೆಯ್ಯಭಿಷೇಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಭಕ್ತನ ಆತ್ಮವು ಪರಮ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಭಗವಾನ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಂಪರ್ಕವು ಮೋಕ್ಷದ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಚಕ್ರದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಮೋಚನೆ. ತುಪ್ಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಯ ಒಂದು ತುಂಡನ್ನು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಬಳಿಯ ಬೆಂಕಿ ಕುಂಡಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಇದರರ್ಥ ಭಕ್ತನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮ, ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದಂತೆ. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತನ 41 ದಿನಗಳ ಕಠಿಣ ವ್ರತ ಫಲಪ್ರದವಾಗುತ್ತದೆ.