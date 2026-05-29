Baba vanga horoscope: 2026ರ ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಡುವೆ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿದು ಬರಲಿದ್ದು, ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
Baba vanga horoscope: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಬಲ್ಗೇರಿಯಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಹಿಳಾ ಜ್ಯೋತಿಷಿ. ಅವರು ಜನವರಿ 31, 1911 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಿರುಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಕುರುಡುತನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅಂದಿನಿಂದ, ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳು, ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈರಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹೆಚ್ಚಿನವು ನಿಜವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಾಬಾ ವಂಗಾ 1996 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರೂ, ಅವರ ಮರಣದ ಮೊದಲು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ 5079 ರವರೆಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, 2026 ರ ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಡುವೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ರಾಶಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಡುವೆ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಅವರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ? ಈಗ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು 2026 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವುದು ಖಚಿತ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಶುಭರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಅವರು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಶನಿ ದುರ್ಬಲನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಮಕರ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವು 2026ರ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಆದಾಯವು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವುದು ಖಚಿತ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
