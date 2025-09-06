ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ 2025: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಈ 2 ರಾಶಿಯವರು ಕೇವಲ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ!

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಲ್ಗೇರಿಯನ್ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿವೆ. ಅವರ ಹಲವು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಜವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, 2025ರ ಕುರಿತಾದ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ, ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಂತಹ ಸವಾಲುಗಳಿದ್ದರೂ, ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳು (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್) ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿ ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಹಾರ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಗೌರವದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತರಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಶುಕ್ರನ ಆಶೀರ್ವಾದ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2025ರ ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವನ್ನು ಒಡ್ಡಲಿವೆ. ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲ ನೀಡಲಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿವೆ. ಕೆಲಸ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಗೌರವ-ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಬುಧನ ಕೃಪೆ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸಲಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಶ್ರಮವಿಟ್ಟರೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಶನಿಯ ಅನುಗ್ರಹ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ 2025ರ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸಲಿದ್ದು, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2025ರ ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳು ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗೌರವ, ಸಂಪತ್ತು, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿವೆ. ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಿಖರಗಳನ್ನು ಏರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಭಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧಿತ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.