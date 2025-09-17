English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Baba Vanga Prediction 2025: ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ..!

ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವನ್ನು ಮುಂಗಾಣಿದ್ದ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ, 2025ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 17, 2025, 11:02 AM IST
  • 2025ರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಗ್ರಹಾಂತರ ಜೀವಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
  • ಇತ್ತೀಚಿನ UFO ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ಸೈನಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಭಯಭೀತರಾಗಿರುವುದು ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ಬಲವರ್ಧನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಪತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ,

Baba Vanga Prediction 2025: ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ..!
file photo

ಬಲ್ಗೇರಿಯಾದ ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಗುಣಪಡಿಸುವವರಾದ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ, ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 9/11 ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ, 2004ರ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಸುನಾಮಿ ಮತ್ತು ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾರ ಚುನಾವಣೆಯಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮುಂಗಾಣುವ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಖ್ಯಾತಿಗಳಿಸಿರುವ ಅವರು, 2025ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಯಾನಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವು ಈಗಾಗಲೇ ಸವಾಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ವರ್ಷ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.

2025ರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು:

ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವನ್ನು ಮುಂಗಾಣಿದ್ದ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ, 2025ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಇಂತಿವೆ:

- ಮೂರನೇ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ, ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಮೂರನೇ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧವು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ವಿಶ್ವದ ಒಡೆಯನಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಯುರೋಪ್ "ಹಾಳುಭೂಮಿಯಾಗಿ" ಮಾರ್ಪಡಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

- ಗ್ರಹಾಂತರ ಜೀವಿಗಳ ಆಗಮನ: 2025ರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಗ್ರಹಾಂತರ ಜೀವಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಇತ್ತೀಚಿನ UFO ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ಸೈನಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಭಯಭೀತರಾಗಿರುವುದು ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ಬಲವರ್ಧನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

- ಮಾನವ ಟೆಲಿಪತಿ: ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಪತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇದು ಆಕರ್ಷಕವಾದರೂ ಭಯಾನಕವಾಗಿರಬಹುದು.

- ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಬಹುದು, ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಏಕೆ ನಿಜವಾಗಬಹುದು?

ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಗಳು, ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷ, ಇಸ್ರೇಲ್-ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಘರ್ಷಣೆ, ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಸಿರಿಯಾ, ಸುಡಾನ್‌ನಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗೃಹಯುದ್ಧಗಳು ವಂಗಾರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬಲವನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಿವೆ.ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೋಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಡ್ರೋನ್‌ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವುದು,ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

Baba VangaFuture Predictions2025 PredictionWorld ChangeIndia Threat

