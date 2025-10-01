ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಸ್ಪೋಟಕ ಭವಿಷ್ಯ: ಮುಂದಿನ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಮಾತ್ರ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

baba vanga predictions 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಬಾಬಾ ವಂಗಾ 2026 ರ ವರ್ಷವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 1, 2025, 08:03 PM IST
    • ಬಲ್ಗೇರಿಯನ್ ಮೂಲದ ಕುರುಡು ಪ್ರವಾದಿ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ
    • 2026 ರ ವರ್ಷವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯದು
    • ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ

baba vanga predictions 2026: ಬಲ್ಗೇರಿಯನ್ ಮೂಲದ ಕುರುಡು ಪ್ರವಾದಿ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ 2025 ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ, ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧ, ವಿಪತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಭಯಾನಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಬಾಬಾ ವಂಗಾ 2026 ರ ವರ್ಷವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಮೊದಲ ರಾಶಿ ಮೇಷ: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೃಢನಿಶ್ಚಯವು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಬಹುದು.

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಹಳೆಯ ಹೋರಾಟಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ - ಈ ಜನರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಾಯಕತ್ವದ ವರ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಕುಂಭ ರಾಶಿ - ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೃಜನಶೀಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶನಿ ನಿಮಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕವೂ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು.

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು:
1911 ರಲ್ಲಿ ಬಲ್ಗೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ವಾಂಜೆಲಿಯಾ ಪಾಂಡೇವಾ ಗುಶ್ಟೆರೋವಾ. ೫೦೭೯ ರವರೆಗೆ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ೨೦೨೫ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಬಹುದು, ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ೨೦೩೩ ರಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಗಳು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಏರುತ್ತವೆ. ೨೦೭೬ ರಲ್ಲಿ, ಕಮ್ಯುನಿಸಂ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ೨೧೩೦ ರಲ್ಲಿ, ಮಾನವರು ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ೨೧೭೦ ರಲ್ಲಿ, ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ೩೦೦೫ ರಲ್ಲಿ, ಭೂವಾಸಿಗಳು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ೩೭೯೭ ರಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ೫೦೭೯ ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಪಂಚವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಊಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  100ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹಂಸರಾಜಯೋಗದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕೇ ಬಂಗಾರ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಬುಧ-ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ

