ಭೂಮಿಗೆ ಏಲಿಯನ್‌ ಆಗಮನ, ಶೀಘ್ರವೇ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ದ..! ವಿನಾಶದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ

Baba Vanga predictions : ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಿಗಳ ಆಗಮನ ಸೇರಿವೆ.
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವಿಪತ್ತು ಅಥವಾ ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರೆ, ಅದು ತಕ್ಷಣವೇ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಇಂತಹ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವಳಿ ಗೋಪುರದ ದಾಳಿ ಮತ್ತು 2022 ರ ಲಂಡನ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಬಹಳ ನಿಖರತೆಯಿಂದ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು. ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಅನೇಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಚಲನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಇದೆಲ್ಲವೂ 2026 ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ - ಬಾಬಾ ವಂಗಾ
2026 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ.
ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರು 2026 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ. ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ೨೦೨೬ ರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ಅಮೆರಿಕ ಘರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ತೈವಾನ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ 1996 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರೂ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 2026 ರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಭಯಭೀತಗೊಳಿಸಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.