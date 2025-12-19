Baba Vanga: ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಂತ್ಯ.. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯ ಜೀವಿಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆ ಆರಂಭ! ವಿಶ್ವದ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದೇ ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Baba Vanga predictions: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿರುವ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ 2026 ರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 19, 2025, 10:09 AM IST
  • ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುವ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಕೂಡ ಒಂದು
  • 2026 ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಈಗ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ

Baba Vanga predictions 2026: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುವ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ಬಲ್ಗೇರಿಯನ್ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದಿ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ನಿಜವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2026 ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಈಗ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ನವೆಂಬರ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಏಲಿಯನ್ ಆಗಮನ?
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕವಾಗದ್ದು ಅನ್ಯಲೋಕದ ಭೇಟಿ. 3 I/ATLAS ಎಂಬ ನಿಗೂಢ ಅಂತರತಾರಾ ವಸ್ತುವು ನವೆಂಬರ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಈಗಾಗಲೇ ಜುಲೈ 2025 ರಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ವಸ್ತುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅನ್ಯಲೋಕದ ನೌಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಆಮೆ ಉಂಗುರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ... ಮಾತುಮೀರಿ ಧರಿಸಿದರೆ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬುಡಮೇಲಾಗುತ್ತೆ! ದಾರಿದ್ರ್ಯ ತಲೆಗೆಹತ್ತಿ ಬದುಕೇ ನರಕವಾಗುತ್ತೆ

ವಿಶ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧದ ಮೋಡಗಳು
ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ತೈವಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೈತ್ರಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ.

ಮಾನವರ ಮೇಲೆ AI ಪ್ರಾಬಲ್ಯ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮಾನವ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅನುವಾದಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಏರಿಕೆಯು 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ಮಾನವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರೀಕೃತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು - ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಇಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿವೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮುಖ ಭೂಕಂಪಗಳು, ಪ್ರವಾಹಗಳು, ಸುನಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಆಮೆ ಉಂಗುರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ... ಮಾತುಮೀರಿ ಧರಿಸಿದರೆ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬುಡಮೇಲಾಗುತ್ತೆ! ದಾರಿದ್ರ್ಯ ತಲೆಗೆಹತ್ತಿ ಬದುಕೇ ನರಕವಾಗುತ್ತೆ

ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಬಂದ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕ
ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕಿಯೊಬ್ಬರು ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪಂಡಿತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ನಿಜವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಮಾತುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
 

