Baba Vanga Prediction: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಸ್ಫೋಟಕ ಭವಿಷ್ಯ... ಬಂಗಾರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುವ ಭವಿಷ್ಯ ವಾಣಿ!

Baba Vanga Predictions on Gold : ಬಾಬಾ ವಂಗಾ 2026 ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಾನಕ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ (2026) ಜಗತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗಾಗಲಿದೆ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Apr 26, 2026, 06:56 AM IST
Baba Vanga Prediction: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1.51 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ನುಡಿದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. 

ಬಾಲ್ಕನ್ ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ, 2026 ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಭಯಾನಕ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ (2026) ಜಗತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗಾಗಲಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿಯಬಹುದು. ಜನರು ಕಾಗದದ ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಏನನ್ನೂ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು 25% ರಿಂದ 40% ರಷ್ಟು ಗಗನಕ್ಕೇರಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ಪ್ರಸ್ತುತ ₹1.51 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನವು ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವುದರೊಳಗೆ ₹1.9 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹2.1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತಲುಪಬಹುದು.

ಇದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜೆಪಿ ಮಾರ್ಗನ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್-ಯುಎಸ್ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಿನ್ನದತ್ತ ವಾಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಟ್ರಾಯ್ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $5,000 ತಲುಪಬಹುದು. ಇದು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು ₹4.28 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ಕೇವಲ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ:

ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಚಿನ್ನವು ಜನರ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. 2016 ರಲ್ಲಿ ₹8.5 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಯಾರಾದರೂ ಇಂದು ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ₹29 ಲಕ್ಷ ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಅತ್ಯಂತ ದೃಢವಾದ ಒಡನಾಡಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವು ಕೇವಲ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ನಿಜವಾದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ದಾಟುವುದು. ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದಂತೆ ₹4 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದರೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ದೂರದ ಕನಸಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು. 

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು (ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರಂತಹ) ಆಧರಿಸಿದೆ. ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ನಂಬಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರು ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

