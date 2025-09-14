Baba Vanga: 2026ರಲ್ಲಿ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗ್ತಾರೆ.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ನಡೆಯಲಿದೆ!! ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯ!

Baba Vanga biggest prediction of 2026: ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅವರ ಅನೇಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿವೆ.
ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅವರ ವಿಶೇಷ ದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅನೇಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರನ್ನು "ಬಾಲ್ಕನ್ಸ್ನ ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್" ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 9/11 ದಾಳಿ, 2004 ರ ಸುನಾಮಿ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ 2025 ರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರು 2025ರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಪಂಚದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳು ತೀವ್ರ ಬರ, ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಕಂಪ ಮತ್ತು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಇದು 1,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ನಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಇದು ನೂರಾರು ಜೀವಗಳನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಭೂಕಂಪದ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ವಿಶ್ವ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕಳವಳವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅವರು 2025 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ದೇಶವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಹಲವಾರು ಗಡಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೆಲವರು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ತಜ್ಞರು ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಯುಎಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿವೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು 2026 ರಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನವು ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ 2026 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಈ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೇದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಗುರು ಸಂಚಾರ 2026ರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ದೇವಗುರು ಗುರು ಜೂನ್ 2 ರವರೆಗೆ ಬುಧ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಜೂನ್ 2 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರವರೆಗೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಗುರು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪ್ರವಾಹ, ಬಿರುಗಾಳಿ, ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಜೂನ್ 2 ರಂದು ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಭಾರತವು ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿಯು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಶಕ್ತಿಯು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಸಹ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಜೀವ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಎರಡನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜುಲೈನಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ವರೆಗಿನ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜುಲೈ 12, 2026 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2026 ರವರೆಗೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರು, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯರು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಅನಾಹುತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ರಾಹು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 2026 ರಲ್ಲಿ, ರಾಹು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕೇತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ, ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳನ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ 16 ರಂದು, ಮಂಗಳ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಪುತ್ರ ಮಂಗಳ, ಧನು ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಂಭ, ಮೀನ, ಮೇಷ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಬದುಕಲ್ಲಿಅದ್ಭುತ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ
ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.