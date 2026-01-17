ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಮಹಾ ಅಪಶಕುನ? ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿದೆ ಇದರ ಹಿಂದನ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ

vastu shastra: ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಶಕುನ ಮತ್ತು ಅಪಶಕುಗಳ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ, ಮಾನವರು ಪ್ರಕೃತಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಕತಾಳೀಯಗಳ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೇದಗಳು, ಪುರಾಣಗಳು, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಹಾಗೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಕುನ ಮತ್ತು ಅಪಶಕುನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಕುನವು ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು, ಯಶಸ್ಸು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಅಪಶಕುನವು ಅಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ತೊಂದರೆಗಳು, ತೊಂದರೆಗಳು ಅಥವಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಶುಭ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿ, ದೇವರನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಶುಭ ಶಕುನಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು, ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಬೀಳುವುದು ಅಥವಾ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ದೇವರು ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂದೇಶಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ, ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತವೆ, ಇದು ಅವನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ, ಆತುರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಸಂಭವನೀಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕುನಗಳು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವನನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತವೆ.
ಉಪ್ಪು - ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಎರಡರಲ್ಲೂ, ಕೈಯಿಂದ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬೀಳಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗಾಗ ಉಪ್ಪು ಚೆಲ್ಲುವ ಸಂಕೇತ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಉಪ್ಪು ಬೀಳುವುದು ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ದೋಷಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಎಣ್ಣೆ - ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯು ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಕೈಯಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸೋರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವುದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿರಬಹುದು.
ಆರತಿ ತಟ್ಟೆ - ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೈಯಿಂದ ಆರತಿ ತಟ್ಟೆ ಬೀಳುವುದು ತುಂಬಾ ಅಶುಭ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೈಯಿಂದ ಆರತಿ ತಾಳಿ ಬೀಳುವುದು ದೇವರ ಅಸಮಾಧಾನದ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿರಬಹುದು.
ಆಹಾರ - ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಹುಲ್ಲು ಪದೇ ಪದೇ ಬೀಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಬಡತನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಾಯಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ ಎಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬರುವ ಕೆಲವು ದುಃಖದ ಸುದ್ದಿ ಅಥವಾ ಹಣದ ನಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಲು - ಹಾಲು ಪದೇ ಪದೇ ಚೆಲ್ಲುವುದು ಅಥವಾ ಕುದಿಸುವುದು ಸಹ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂಶವಾದ ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಾಲು ಕುದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕೈಯಿಂದ ಜಾರಿಬೀಳುವ ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹಣ ವ್ಯರ್ಥದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)