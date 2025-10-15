English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮುಂದಿನ 1 ತಿಂಗಳು ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಂಕಷ್ಟ..! ಆರೋಗ್ಯ, ಹಣ, ವೃತ್ತಿ, ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೂಟೆಯೇ ಹೆಗಲಿಗೆ ಬೀಳುವುದು

ನವೆಂಬರ್ 16, 2025 ರವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ವ್ಯವಹಾರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿವಾಹಿತರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 15, 2025, 06:58 PM IST

ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶುಕ್ರನ ರಾಶಿಯಾದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17, 2025 ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿನ ಈ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ದುರ್ಬಲ ರಾಶಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್ 16, 2025 ರವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ವ್ಯವಹಾರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿವಾಹಿತರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 

ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಒತ್ತಡದ ಸಮಯ: 
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17, 2025 ರಂದು ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಗಂಭೀರವಾದವುಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಈ ಅವಧಿಯು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ಸೌಮ್ಯ ಜ್ವರ ಬರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಪರಿಹಾರ: ಭಾನುವಾರದಂದು ಉಪ್ಪು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ; ಈ ಪರಿಹಾರವು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸೂಚನೆಗಳು:
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು, ಸೂರ್ಯನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೂರ್ಯನ ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಸಮಯ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಪರಿಹಾರ: ಪ್ರತಿದಿನ 8 ಹನಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಸಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಈ ಪರಿಹಾರವು ಗ್ರಹಗಳ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಭೂ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿವಾದಗಳು: 
ಸೂರ್ಯನ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಅಜಾಗರೂಕತೆಯು ಅದನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳು ಸಹ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಖರ್ಚುಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ:
ಈ ಸಂಚಾರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯನ ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ವಿದೇಶದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯವು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.

ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲಗಳು ವಿಳಂಬ:
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂಚಾರವು ಅದೃಷ್ಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸೂರ್ಯನ ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಇತರ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗಿಂತ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

