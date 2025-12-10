English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • Vastu Plant: ಮನೆಯ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ʼಈʼ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ!

Vastu Plant: ಮನೆಯ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ʼಈʼ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ!

ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಬಹುದು. ತುಳಸಿ ಗಿಡದಂತೆ ಬಿದಿರಿನ ಗಿಡವೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ರವಾನಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 10, 2025, 10:54 PM IST
Vastu Plant: ಮನೆಯ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ʼಈʼ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ!

Vastu Plant: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ತರುತ್ತವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾಶಮಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ನೆಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ನೆಡಬೇಕಂತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಹೊರತಾಗಿ ಮನೆಯ ವಾಸ್ತುವನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವ ಸಸ್ಯವೂ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಬಿದಿರು ಸಸ್ಯ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನ ಗಿಡ ನೆಡುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 100 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್‌ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣ... ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ.. ಬಾಳೇ ಬಂಗಾರ..

ಮನೆಯ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನ ಗಿಡ ನೆಡಿ

ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಲಿ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನ ಗಿಡ ನೆಡಬೇಕು. ಮನೆಯ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಂ, ಹಾಲ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದಿರು ಗಿಡ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಇಡಲು ಉತ್ತಮವಾದ ದಿಕ್ಕು ಉತ್ತರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಬಿದಿರಿನ ಕಾಂಡವನ್ನ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಆದರೆ ಈ ಬಿದಿರಿನ ಕಾಂಡವು ಒಣಗಿರಬಾರದು.      

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇವೇ ನೋಡಿ 2026ರ ಟಾಪ್ 4 ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು: ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ವೈಭೋಗ..!

ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನ ಗಿಡ ನೆಡಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಧನಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನ ಗಿಡ ನೆಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಓದುತ್ತಿರುವ ಮಗುವಿನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ 4 ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ವಿಚಲಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ.

ಮನೆಯ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೀದಿರಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಹ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಪಡೆಯಿರಿ...

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

