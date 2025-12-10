Vastu Plant: ಮನೆಯ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ʼಈʼ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ!

Vastu Plant: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ತರುತ್ತವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾಶಮಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ನೆಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ನೆಡಬೇಕಂತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಹೊರತಾಗಿ ಮನೆಯ ವಾಸ್ತುವನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವ ಸಸ್ಯವೂ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಬಿದಿರು ಸಸ್ಯ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನ ಗಿಡ ನೆಡುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮನೆಯ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನ ಗಿಡ ನೆಡಿ
ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಲಿ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನ ಗಿಡ ನೆಡಬೇಕು. ಮನೆಯ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಂ, ಹಾಲ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದಿರು ಗಿಡ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಇಡಲು ಉತ್ತಮವಾದ ದಿಕ್ಕು ಉತ್ತರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಬಿದಿರಿನ ಕಾಂಡವನ್ನ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಆದರೆ ಈ ಬಿದಿರಿನ ಕಾಂಡವು ಒಣಗಿರಬಾರದು.
ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನ ಗಿಡ ನೆಡಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಧನಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನ ಗಿಡ ನೆಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಓದುತ್ತಿರುವ ಮಗುವಿನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ 4 ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ವಿಚಲಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ.
ಮನೆಯ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೀದಿರಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಹ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಪಡೆಯಿರಿ...
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)