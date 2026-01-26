ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಈ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಸಿಯುತ್ತಿರಬಹುದು!

Vastu Tips: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಮನೆ ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಲವರು ಅಡುಗೆಮನೆ, ಹಾಲ್, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ವಾಸ್ತು ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಸ್ನಾನಗೃಹವೂ ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಬಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಇಡುವುದು ಶೂನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಖಾಲಿ ಬಕೆಟ್ ಅನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ನೀರು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಕೆಟ್ನ ಬಣ್ಣಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬಕೆಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನೀರಿನ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದರಿಂದ, ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಕೆಟ್ ಇಡುವುದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮುರಿದ, ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ಕೊಳಕು ಬಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ವಾಸ್ತು ದೋಷವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತುಂಬಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.