Astrology : ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಕೆಲವರು, ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಅಪರೂಪದ ಸೌಂದರ್ಯವತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ.. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಸೌಂದರ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ, ನಡೆ-ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳಪು ಇರುತ್ತದೆ.. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಈಕೆಳಗಿಂತಿವೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 29, 2026, 01:31 PM IST
    • ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಅಪರೂಪದ ಸೌಂದರ್ಯವತಿಯಾಗ್ತಾರೆ.
    • ಇವರ ನಡೆ-ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳಪು ಇರುತ್ತದೆ.
    • ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ಮಾತು, ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ! ಮೈಮಾಟದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಆರ್ಕಷಿಸ್ತಾರೆ..

Astrology personality analysis : ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರವು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವು ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿಶೇಷ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಾವು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮುಖದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಸೌಂದರ್ಯವು ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ, ಮಾತು, ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಭಾವ : ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರ. ಮನಸ್ಸು, ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಸಂಕೇತವಾದ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮೃದು, ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಅವರು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಮುಖ, ಮಾತು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ: 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ

ಆಕರ್ಷಣಾ ಶಕ್ತಿ : ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪ್ರಕಾರ, ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ನಗುವಾಗ, ಆ ನಗುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಆಕರ್ಷಣೆಯು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವರ ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.  

ನೀವು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ : ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಣಾಮವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧರಾಗಿ ಕಾಣುವವರು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಘನತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಚಿಂತನೆಯು ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ, ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಯೋಗ

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪು : ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಪ್ರಕೃತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ, ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ಅವರ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮುಖವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಸಹ, ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಯಾಸ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಲಹೆ : ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಚಂದ್ರನ ಬಲವಾದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಧ್ಯಾನ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೌಂದರ್ಯವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Birth StarsRohini NakshatraBeauty increases with age astrologyNakshatra personality traits

