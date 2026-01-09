English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಹಂಸಗಳ ಫೋಟೋ ಇದೆಯೇ..? ತೆಗಿಬೇಡಿ.. ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

Vastu tips : ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಸಗಳ ಫೋಟೋ ಹಾಕಬಹುದಾ..? ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಹಲವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಈ ಫೋಟೋ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಅಂಥ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಜವೇ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 9, 2026, 06:58 PM IST
Swans Photo in home : ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು? ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಬಾರದು ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಹ ಅದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಆಯಾ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಈ ಪೈಕಿ ಹಂಸಗಳ ಫೋಟೋ ಒಂದು..

ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಂಸಗಳ ಚಿತ್ರ : ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಸಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹಲವಾರು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಾಲ್ ಅಥವಾ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅಥವಾ ಅತಿಥಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಸಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೋಣೆಯ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಶುಭ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಹಂಸಗಳ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಹಂಸದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜನವರಿ 9ರಂದು 'ಪ್ರತಿಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಜಯೋಗ': ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗಲಿದೆ

ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ : ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಾಸದ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಅತಿಥಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಸದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೇತುಹಾಕುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀವು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಹಂಸಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಹಂಸದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೇತುಹಾಕಬಹುದು.

ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ದೂರ : ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಸಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಅಪರೂಪ ಭಯಾನಕ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಈ ದಿನ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮುಳಗಲಿದೆ..! ದಿನಾಂಕ, ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಉತ್ತಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ : ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಸಗಳ ಜೋಡಿಯ ಫೋಟೋ ಇಡುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ : ಹಂಸವು ಜ್ಞಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯ ವಾಹನವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಸದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆ ಎಂದಿಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. (ಸೂಚನೆ: ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ, ಇದನ್ನು Zee Kannada News ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

