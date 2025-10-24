English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ರಾಹುಪಲ್ಲಟದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಶೀರ್ವಾದ..! ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲ್ಲ..!

ರಾಹುಪಲ್ಲಟದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಶೀರ್ವಾದ..! ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲ್ಲ..!

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 24, 2025, 02:30 PM IST
  • ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅವಕಾಶವಾಗಲಿದೆ.
  • ಅವರ ಜೀವನವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
  • ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ.

ರಾಹುಪಲ್ಲಟದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಶೀರ್ವಾದ..! ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲ್ಲ..!

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಗ್ರಹವು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದು ಆ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ರಾಹು ತನ್ನ ರಾಶಿ ಅಥವಾ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇತರರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನವೆಂಬರ್ 24 ರಂದು, ರಾಹು ಶತಭಿಷಮ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗಲಿದ್ದಾನೆ.ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೇಷ: ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅವಕಾಶವಾಗಲಿದೆ.ಅವರ ಜೀವನವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ.ಅದೇ ರೀತಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮುಟ್ಟುವುದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

