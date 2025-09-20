English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಂಪು ದಾರ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು; ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿದರಂತೂ ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುವುದು

benefits of tying a red thread: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ದಾರ ಅಥವಾ ಕಲವವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 20, 2025, 11:14 AM IST
    • ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
    • ಲಾಲ್ ಕಿತಾಬ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಹಾರಗಳು
    • ಕೆಂಪು ದಾರ ಅಥವಾ ಕಲವವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನ

Trending Photos

ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿ ಗೊತ್ತಾ!
camera icon6
rashmika mandanna
ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿ ಗೊತ್ತಾ!
ಶನಿ ಮಾರ್ಗಿಯಿಂದ ಧನ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ
camera icon5
shani margi 2025
ಶನಿ ಮಾರ್ಗಿಯಿಂದ ಧನ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬೇಗ ಕಿಕ್ಕೇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ..?
camera icon6
alcohol
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬೇಗ ಕಿಕ್ಕೇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ..?
ಶನಿ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ.. ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣಕಾಲ!
camera icon7
Shani Gochara effect
ಶನಿ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ.. ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣಕಾಲ!
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಂಪು ದಾರ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು; ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿದರಂತೂ ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುವುದು

benefits of tying a red thread: ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭ ಅಥವಾ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ದಾರ ಅಥವಾ ಕಲವವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಕಲವವು ಮೂರು ದಾರಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹತ್ತಿಯದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಹಳದಿ, ಹಸಿರು ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ದಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ದಾರಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಮಹೇಶ ಎಂಬ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತವೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಲಾಲ್ ಕಿತಾಬ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಹಾರಗಳು ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ದಾರ ಅಥವಾ ಕಲವವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. 

ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲವ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹನುಮನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ಥಾನ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಯಾವ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇಷ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಕೆಂಪು ದಾರ ಅಥವಾ ಕಲವವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಹನುಮಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಗಳ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿ ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ. ಶನಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶನಿವಾರದಂದು ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳನ್ನು ಶನಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಎರಡು ರಾಶಿಗಳ ಜನರು ಕೆಂಪು ದಾರ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮೀನವು ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಈ ದಿನ ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ:
ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರ ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಖ್ಯಾತಿ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಶಿವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಂಪತ್ತು, ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Red ThreadBenefits of red thread

Trending News