ಇದೊಂದು ರತ್ನ ಧರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಣದ ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ! ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ.

ರತ್ನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವೆಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಜಿರ್ಕಾನ್. ಈ ರತ್ನವನ್ನು ವಜ್ರದ ಉಪ ರತ್ನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ವಜ್ರದಷ್ಟೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಜಿರ್ಕಾನ್ ವಜ್ರಕ್ಕಿಂತ ಅಗ್ಗ. ಆದರೆ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಲವು. ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿಳಿ ಜಿರ್ಕಾನ್ ಧರಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ
ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ರತ್ನವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿರ್ಕಾನ್ ಅನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಉಂಗುರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಗಂಗಾಜಲದಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ನಂತರ, ಬಲಗೈಯ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳಿಗೆ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸಿ.
ಬಿಳಿ ಜಿರ್ಕಾನ್ ಯಾರಿಗೆ ಶುಭ? :
ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ರತ್ನವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ತುಲಾ ಮತ್ತು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ ಅಥವಾ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಈ ರತ್ನವನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು ಜ್ಯೋತಿಷಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಜಿರ್ಕಾನ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು.
ಯಾರ ರಾಶಿಯವರು ಜಿರ್ಕಾನ್ ಧರಿಸಬಾರದು? :
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜಿರ್ಕಾನ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೋಪ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ-: ಸೂರ್ಯನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜಿರ್ಕಾನ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ- ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜಿರ್ಕಾನ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಮಕರ : ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಜಿರ್ಕಾನ್ ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು ಜ್ಯೋತಿಷಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ತಪ್ಪು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ- ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವವೂ ದುರ್ಬಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿರ್ಕಾನ್ ಧರಿಸುವುದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.