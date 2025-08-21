English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ 5 ಮರಗಳಿಗೆ ಕೆಂಪು ದಾರಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ, ಗ್ರಹದೋಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.!

Tying thread to trees : ಕರಿದಾರ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರೆ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅದರಂತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದಾರಗಳನ್ನು ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 21, 2025, 07:19 PM IST
ಈ 5 ಮರಗಳಿಗೆ ಕೆಂಪು ದಾರಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ, ಗ್ರಹದೋಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.!

Kalawa tying benefits : ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನು ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟದೃಷ್ಟಿ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಏನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಕೆಲವು ಮರಗಳಿಗೂ ಈ ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪವಾಸಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮರಗಳಿಗೆ ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ 5 ಮರಗಳು ಯಾವುವು..? ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ-ಬುಧ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಟೈಮ್‌ ಆರಂಭ!!

ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತುಳಸಿ, ಶಮಿ, ಅರಳಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಆಲದಂತಹ ಮರಕ್ಕೆ ಹಾರ ಕಟ್ಟುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಮರಕ್ಕೆ ಹಾರವನ್ನು ಏಕೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಾರ ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂದು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. 

ತುಳಸಿ ಗಿಡ : ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಮುಂದೆ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ, ಮನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಪತ್ತು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಗ ! ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಕಾರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಒಲಿದು ಬರುವ ಕಾಲ ! ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಸುಖ ಸಮೃದ್ದಿ

ವಡಾಲ ಮರ : ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ವಡಾಲ ಮರವನ್ನು ಸಹ ಪೂಜಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಟ ಸಾವಿತ್ರಿ ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ವಡಾಲ ಮರವನ್ನೇ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ, ವಡಾಲ ಮರಕ್ಕೆ ಹಾರವನ್ನು ಸಹ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದ ಭಯ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. 

ಶಮಿ ಮರ : ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶಮಿ ಮರವು ಶಿವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು. ಈ ಮರವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಶನಿಯೂ ಸಹ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾನೆ. ಶಮಿ ಮರವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಶನಿಯ ದುಷ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗ... ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡಿರದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು, ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಸಿರಿವಂತರಾಗುವ ಕಾಲ!

ಅರಳಿ ಮರ : ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಅರಳಿ ಮರವನ್ನು ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಶಿವ ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ. ಅರಳಿ ಮರವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ವಜರ ಪಾಪಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಅರಳಿ ಮರವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. 

ಬಾಳೆ ಗಿಡ : ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಷ್ಣುವು ಬಾಳೆ ಮರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಬಾಳೆ ಮರವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ಗ್ರಹದ ಸ್ಥಾನ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗುರುವಾರ ನೀವು ಬಾಳೆ ಮರವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗುರುವು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತಾನೆ, ನೀವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

