ವಾರದ ಈ ದಿನ ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ! ಧನವಂತರಾಗಲು ಇದುವೇ ಸರಳ ವಿಧಾನ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ವಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಏಳು ದಿನಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದೇವತೆಯ ಪೂಜೆಗೆ ಮೀಸಲು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಈ ಏಳು ದಿನಗಳು ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ವಾರದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನ ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಕೂದಲು ತೊಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಫಲ ನೀಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸುವುದು, ಉಗುರು ತೆಗೆಯುವುದು ಮಾಡಿದರೆ ದರಿದ್ರ ಮುತ್ತಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ, ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವುದು, ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂದಲು ತೊಳೆಯುವ ದಿನಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಯಾವ ದಿನಗಳನ್ನು ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಲು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ದಿನಗಳನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡೋಣ.
ಈ ದಿನ ಕೂದಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬೇಡಿ :
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಾರದ ಈ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ಖ್ಯಾತಿ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಸೋಮವಾರ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪೋಷಕರು ಈ ದಿನ ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು. ಇದು ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳವಾರ: ಮಂಗಳವಾರ ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಬುಧವಾರ: ಬುಧವಾರದಂದು ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುವುದು.
ಗುರುವಾರ: ಗುರುವಾರದಂದು ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ದುರದೃಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.
ಶುಕ್ರವಾರ: ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಶನಿವಾರ: ಶನಿವಾರ ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಶನಿ ದೇವರು ಕೋಪಗೊಂಡು ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಭಾನುವಾರ: ಭಾನುವಾರದಂದು ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. )