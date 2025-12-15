ಮನೆಯ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನವಿಲು ಗರಿ ಇಟ್ಟರೆ ಹರಿದು ಬರುವುದು ಸುಖ ಸಮೃದ್ದಿ : ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಉಳಿಯದು

ನವಿಲು ಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇದೆ. ನವಿಲು ಗರಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನವಿಲು ಗರಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನವಿಲು ಗರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ, ಆ ಮನೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ನವಿಲು ಗರಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನವಿಲು ಗರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರುವುದು. ಈ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ನವಿಲು ಗರಿಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನವಿಲು ಗರಿಯನ್ನು ಇಡುವುದು ಕೂಡಾ ಶುಭ. ಇದರಿಂದ ಮನೆ ಮಂದಿ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಫೋಟೋದ ಬಳಿ ನವಿಲು ಗರಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿ.
ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೋಡಿ ನವಿಲು ಗರಿಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನವಿಲು ಗರಿಯನ್ನು ತಿಜೋರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲೆ ನವಿಲು ಗರಿಯನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
