ಇಂದು ಈ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ತಲೆ ಮಾಡಿ ಮಲಗಬೇಡಿ.! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಪರಿಣಾಮ ಭೀಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ

Sleeping Direction : ನಿದ್ರೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರವಾಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇಹದ ಸ್ಥಾನ, ತಲೆಯ ದಿಕ್ಕು, ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮುಖವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಭೂಮಿಯ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವು ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಲಗಿದರೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಉದ್ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಸರಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೃದಯದ ಲಯಗಳು ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಯುರ್ವೇದವೂ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ತಲೆ ಇಟ್ಟು ಮಲಗಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ತಲೆ ಇಟ್ಟು ಮಲಗುವುದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ, ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾರೂ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ತಲೆ ಇಟ್ಟು ಮಲಗಬಾರದು.
ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ತಲೆ ಇಟ್ಟು ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಮೂಡಬಹುದು. ಹತಾಶೆ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಆತಂಕ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.