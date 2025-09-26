English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

800 ವರ್ಷ ಬಳಿಕ ಅಪರೂಪದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌, ಬಂಪರ್‌ ಲಾಟರಿ.. ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಜಯ.!

Bhadrapada Mahapurusha Raja Yoga Effect: ಭದ್ರ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಯೋಗ. ಈ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ 5 ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 26, 2025, 06:06 PM IST
  • ಭದ್ರ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ
  • 800 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಾಜ ಯೋಗ
  • ಅಪರೂಪದ ರಾಜಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮ

Trending Photos

ಹೇರ್ ಡೈ ಅಲ್ಲ! ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಮನೆಮದ್ದು ಬಳಸಿದರೂ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ
camera icon6
White hair home remedies
ಹೇರ್ ಡೈ ಅಲ್ಲ! ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಮನೆಮದ್ದು ಬಳಸಿದರೂ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೂತ್ರ ; ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ 9 ಸಾವಿರದಿಂದ 25,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
camera icon7
pension
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೂತ್ರ ; ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ 9 ಸಾವಿರದಿಂದ 25,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
Gold Price Today: ಹಬ್ಬದ ಸಮಯ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ..! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಬಂಗಾರ ದರ ತಿಳಿಯಿರಿ
camera icon7
Indian Gold Price Today
Gold Price Today: ಹಬ್ಬದ ಸಮಯ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ..! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಬಂಗಾರ ದರ ತಿಳಿಯಿರಿ
Viparita Raj Yoga 2025: ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಬಲ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಾಗಲಿದೆ ಬಂಗಾರ! ಹೆಗಲೇರಲಿದೆ ಅಪಾರ ಅದೃಷ್ಟ
camera icon7
Viparita Raj Yoga
Viparita Raj Yoga 2025: ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಬಲ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಾಗಲಿದೆ ಬಂಗಾರ! ಹೆಗಲೇರಲಿದೆ ಅಪಾರ ಅದೃಷ್ಟ
800 ವರ್ಷ ಬಳಿಕ ಅಪರೂಪದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌, ಬಂಪರ್‌ ಲಾಟರಿ.. ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಜಯ.!

raja yog after 800 years : ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಬುಧ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಬಲವಾದ ಭದ್ರ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಅವಕಾಶ ದೊರಕುವುದು. ಮನಸ್ಸು ಸಂತಸದಿಂದಿರುವುದು. ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವುದು. ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಲಭಿಸಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Astro Tips: ಕಾಲಿನ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಭವಿಷ್ಯ, ದಾರಿದ್ರ್ಯವೋ ಅಥವಾ ಸಿರಿತನವೋ.. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ!

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಭವಿಷ್ಯವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಮಕರ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವಿರಿ. ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಯಾಣವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುವುದು. ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಸಂಗಾತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಲಾಭ ದೊರಕಲಿದೆ. 

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಂಜೆ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತು ಇರಿಸಿ... ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯುವುದು, ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದು!

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

bhadrapada mahapurusha yograja yog after 800 yearsAuspicious Yog

Trending News