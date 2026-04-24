Big planetary shift 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಮುಖ ರಾಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ, ಅವು ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಗುರುವು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ, ಎರಡು ರಾಶಿಗಳ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ..  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 24, 2026, 05:03 PM IST
IPL ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ, ಡಾಟ್‌ ಬಾಲ್‌ ಎಸೆದ ಬೌಲರ್‌ ಯಾರು.. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ RCB ಬೌಲರ್‌..?
camera icon10
IPL ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ, ಡಾಟ್‌ ಬಾಲ್‌ ಎಸೆದ ಬೌಲರ್‌ ಯಾರು.. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ RCB ಬೌಲರ್‌..?
MS Dhoni Love Affairs: ಸಿನಿಮಾ ನಟಿಯರ ಜೊತೆ ಧೋನಿ ಲವ್? ಸಾಕ್ಷಿ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಲ್ ಲೈಫ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಂದರಿಯರು ಇವರೇ!
camera icon5
MS Dhoni Love Affairs
MS Dhoni Love Affairs: ಸಿನಿಮಾ ನಟಿಯರ ಜೊತೆ ಧೋನಿ ಲವ್? ಸಾಕ್ಷಿ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಲ್ ಲೈಫ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಂದರಿಯರು ಇವರೇ!
ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನಿಂದ ಮತ್ತೆ ತವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌
camera icon5
CSK vs MI
ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನಿಂದ ಮತ್ತೆ ತವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌
ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ, ಲವಂಗದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌: ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮಾರುದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ.. ಒಂದೇ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ!
camera icon6
Onion juice
ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ, ಲವಂಗದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌: ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮಾರುದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ.. ಒಂದೇ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ!
zodiac signs set for jackpot predictions: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಮುಖ ರಾಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ, ಅವು ರಾಶಿಗಳಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಗುರುವು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ, ಎರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ. 

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುವನ್ನು ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಗ್ರಹವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಾಗಲಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಜೂನ್ 2 ರಂದು, ಇದು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮವು 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಎರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Baba Vanga Prediction: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಸ್ಫೋಟಕ ಭವಿಷ್ಯ: 2026ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗ, ಇನ್ನು ಹಣದ ಮಳೆ ಪಕ್ಕಾ!

ಕನ್ಯಾ: ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗದವರೂ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಕರ್ಕಾಟಕ: ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಉತ್ತಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹಠಾತ್ ಹಣದಿಂದ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕಾರನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂದಿನಿಂದ, ಇಡೀ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ. ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ ಹೊಡೆಯುವುದು ಖಚಿತ. ಅದೃಷ್ಟ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCBಗೆ ಮಾರಕ ಆಗ್ತಾರಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ!.. ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡಿಗನೇ ವಿಲನ್‌

 

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

