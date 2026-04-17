ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಅಶುಭ... ಆದರೂ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕರಿ ಮಣಿಗಳನ್ನೇ ಬಳಸುವುದು ಗೊತ್ತೇ?

Astro Tips: ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಅಶುಭ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಂಗಳವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮಂಗಳಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಕಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಕರಿ ಮಣಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತೇ? 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Apr 17, 2026, 03:11 PM IST
  • ಮಹಿಳೆಯ ಅಲಂಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ
  • ಇದು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಆನಂದದ ಸಂಕೇತ
  • ಮಂಗಳಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Mangalasutra wearing rules: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಶುಭ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳು, ಪೂಜೆಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬಳಕೆ ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಧರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಆಭರಣವಾದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  

ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದಿದ್ದರೆ, ಮಂಗಳಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ? ಮಂಗಳನ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ...

ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರದ ಮಹತ್ವ :

ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯ  ಅಲಂಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ಅಥವಾ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವೈವಾಹಿಕ ಆನಂದದ ಸಂಕೇತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಬಲ  ಶಕ್ತಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ಕಳೆದು ಹೋಗುವುದು ಅಥವಾ ಹರಿದು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಅಶುಭ ಶಕುನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಮಂಗಳಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಬಳಸುವುದು? 

ಮಂಗಳಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳೇ ಪ್ರಮುಖ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮದುವೆಯು ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಬಂಧವಾಗಿದ್ದು, ಏಳು ಜನ್ಮಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಜರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಂದಿರುವ ನಂಬಿಕೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು, ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ಮಣಿಗಳು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಗಳಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರಿಮಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳನ್ನು ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಪೋಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ : 

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಂಗಳಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವು ಗುರು ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಜ್ಞಾನ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸದಾಚಾರವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ವೈವಾಹಿಕ ಆನಂದದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 

(ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:‌ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ತಪ್ಪದೇ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ... ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆ ಸಿಗುವುದು!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:2026 ರ ಅಂತ್ಯದ ಒಳಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತಾರೆ..! ಯಾರಿಂದಲೂ ಇದನ್ನು ತಡೆಯೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

