Blue Moon may 2026 : ಖಗೋಳ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವದ ವಿದ್ಯಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವ 'ಬ್ಲೂ ಮೂನ್' (Blue Moon) ಇಂದಿನ ದಿನ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಒಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬರುವುದು ನಿಸರ್ಗದ ನಿಯಮ. ಆದರೆ, ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಬರುವ ಎರಡನೇ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಖಗೋಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 'ಬ್ಲೂ ಮೂನ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ ಸಂಭವಿಸಲಿದ್ದು, ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತರಲಿದೆ..
Blue Moon effect on zodiac signs : ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಅಗ್ನಿ ತತ್ತ್ವದ ರಾಶಿಯಾದ ‘ಧನು ರಾಶಿ’ಯಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಈ ಅಪರೂಪದ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯು ಒಟ್ಟು 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಲಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ 4 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ (Aries): ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಈ ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಹಾಗೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕನಸುಗಳು ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಗಳು ನನಸಾಗುವ ಸಮಯ ಇದು. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಸಕಾಲವಾಗಿದೆ. ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ (Gemini): ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಿಂದ (Partnership) ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿಬರದ ವಿವಾಹ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕಂಕಣ ಬಲ ಕೂಡಿಬರಲಿದೆ. ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ (Leo): ಈ ರಾಶಿಯವರ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲವೇ ಸರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ (ಬಡ್ತಿ) ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿವೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಲಾಟರಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಗುಪ್ತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಧನಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಲಿದ್ದು, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿದ್ದೀರಿ.
ಧನು ರಾಶಿ (Sagittarius): ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ ವಿದ್ಯಮಾನ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಜರುಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದ ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವುದೇ ವಿಘ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಲಿದ್ದು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ, ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗ ನಿಮಗಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)