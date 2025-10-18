English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಫ್ಯಾಷನ್‌ ಅಂತ ಕೈಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಗ ಹಾಕಿರುವವರಿಗೆ ಅದರ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ! ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ

Astrology Tips : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಗ ಧರಿಸುವುದು ಫ್ಯಾಷನ್‌ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ, ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅದು ಮೂಲತಃ ಫ್ಯಾಷನ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಗಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಹಲವಾರು ನಿಯಮಗಳಿವೆ ಎಂದು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಳುತ್ತದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 18, 2025, 06:00 PM IST
    • ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಗ ಧರಿಸುವುದು ಫ್ಯಾಷನ್‌ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
    • ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.
    • ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಗಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಹಲವಾರು ನಿಯಮಗಳಿವೆ ಎಂದು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಳುತ್ತದೆ..

Bracelets astro tips : ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಳೆಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿವೆ. ಯಾರು ಅವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು? ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ನಿಯಮಗಳೇನು? ಎಂಬುವುದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು..

ರತ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಡಗ ಧರಿಸುವುದು ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಪುರುಷರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಕಡಗ ಧರಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರತ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕ ಅಥವಾ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಈ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಒಲಿಯುವಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ! ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವುದು..

ಜ್ಯೋತಿಷಿಯ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಲೋಹ ಅಥವಾ ರತ್ನವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ದಾರಿ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಹಿತ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಡಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಪ್ಪು ಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬಳೆ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೋಹವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರ ಬಳೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಳೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ? : ಮಕರ - ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಶನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಶುಭ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗುರು-ಚಂದ್ರರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಪ್ರವೇಶ: 10ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ ಚೇಂಜ್, ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಕುಬೇರ ಸಂಪತ್ತು

ಕುಂಭ ರಾಶಿ : ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಳೆ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

ಕನ್ಯಾ : ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಬುಧನಾಗಿದ್ದರೂ, ಶನಿಯು ಬುಧನ ಮಿತ್ರ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಶುಭ. ಇದು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇಂದು ಈ ರಾಶಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನದಂಥ ದಿನ; ದುಡ್ಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ! ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಂದಿನ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ

ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ನಿಯಮಗಳು : ಶನಿವಾರದಂದು ಬಳೆ ಧರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಳೆ ಅಥವಾ ಬಳೆ ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅದನ್ನು ಗಂಗಾ ಜಲ ಅಥವಾ ಹಸುವಿನ ಮೂತ್ರ-ಹಾಲಿನಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವಾಗ, ಶನಿ ಬೀಜ ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಬೇಕು.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

