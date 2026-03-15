  • ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪೊರಕೆ, ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಇಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ..!

ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪೊರಕೆ, ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಇಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ..!

ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೊರಕೆ & ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನ ಹೊರಗೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೊರಕೆ ಮತ್ತು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯ ಸ್ಥಳವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಬಹುಮುಖ್ಯ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 15, 2026, 11:36 AM IST
  • ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಪೊರಕೆ & ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು
  • ಪೊರಕೆಯನ್ನ ಮನೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು
  • ಮನೆಯ ಆಗ್ನೇಯ ಮೂಲೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಇಡಬೇಕು

​ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಷಾರಾಮಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ‘AMB ಸಿನಿಮಾಸ್’ ಲುಕ್‌ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ
camera icon5
AMB Cinemas
​ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಷಾರಾಮಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ‘AMB ಸಿನಿಮಾಸ್’ ಲುಕ್‌ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೊಸೆಯಾಗಲಿದ್ದಾಳೆ ಸ್ವೀಟಿ..! ಅನು ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಆ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಇವರೇ ನೋಡಿ
camera icon6
Anushka Shetty
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೊಸೆಯಾಗಲಿದ್ದಾಳೆ ಸ್ವೀಟಿ..! ಅನು ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಆ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಇವರೇ ನೋಡಿ
ಭಾರತದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ವೇಗಿ ಪಡೆಯೋ ಸ್ಯಾಲರಿಗಿಂತ, ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಗಳಿಸೋ ಹಣವೇ ಹೆಚ್ಚು.. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
ಭಾರತದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ವೇಗಿ ಪಡೆಯೋ ಸ್ಯಾಲರಿಗಿಂತ, ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಗಳಿಸೋ ಹಣವೇ ಹೆಚ್ಚು.. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿದೆ ಸೂಪರ್‌ ಡೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ!.. ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ನಾಯಕ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
Agnisakshi comeback
ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿದೆ ಸೂಪರ್‌ ಡೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ!.. ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ನಾಯಕ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪೊರಕೆ, ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಇಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ..!

ಪೊರಕೆ ಮತ್ತು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೊರಕೆಯ ಸ್ಥಾನವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯೂ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ವಾಸ್ತುವನ್ನ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈಗಲೂ ಸಹ ಅನೇಕ ಜನರು ವಾಸ್ತುವನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಮನೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪೊರಕೆಯನ್ನ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್!‌ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಶುಭಘಳಿಗೆ..

ಪೊರಕೆ ಕಡ್ಡಿ: ಇದನ್ನ ಮನೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಬೆಂಕಿಯ ಮೂಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೊರಕೆ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನ ಇಡಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕು. ನೀವು ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪೊರಕೆಯನ್ನ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ.

ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ: ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಆಗ್ನೇಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಹಣದ ಮಳೆಯೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಈಶಾನ್ಯವು ಮನೆಗೆ ಬಹಳ ಶುಭ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆಯಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನ ಇಡಬೇಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡಗಳಿದ್ದರೆ... ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಾಲದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತೀರಿ!

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಓದುಗರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

