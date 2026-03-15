ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪೊರಕೆ, ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಇಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ..!

ಪೊರಕೆ ಮತ್ತು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೊರಕೆಯ ಸ್ಥಾನವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯೂ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ವಾಸ್ತುವನ್ನ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈಗಲೂ ಸಹ ಅನೇಕ ಜನರು ವಾಸ್ತುವನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಮನೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪೊರಕೆಯನ್ನ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳು.
ಪೊರಕೆ ಕಡ್ಡಿ: ಇದನ್ನ ಮನೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಬೆಂಕಿಯ ಮೂಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೊರಕೆ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನ ಇಡಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕು. ನೀವು ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪೊರಕೆಯನ್ನ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ.
ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ: ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಆಗ್ನೇಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಹಣದ ಮಳೆಯೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಈಶಾನ್ಯವು ಮನೆಗೆ ಬಹಳ ಶುಭ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆಯಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನ ಇಡಬೇಡಿ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಓದುಗರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)