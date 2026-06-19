Budh Gochar 2026 : ಈ ಗ್ರಹಚಾರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 5 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ರಾಶಿಯವರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ..
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ವಾದ-ವಿವಾದಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಸಣ್ಣ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ, ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ಬೇಡ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಮಾತೇ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯೂ ಹೌದು, ದೌರ್ಬಲ್ಯವೂ ಹೌದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಭಾವುಕರಾಗಿ ವಾದಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಡಿ. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತುರ ಬೇಡ. ಉಳಿತಾಯದ ಕಡೆ ಗಮನಹರಿಸಿ, ಕಠಿಣ ಪದಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಇದು ನಿಮಗೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ, ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಬುಧನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಸಾಲ, ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾಗದಪತ್ರಗಳ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕುರುಡು ನಂಬಿಕೆ ಬೇಡ. ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು 2-3 ಬಾರಿ ಓದಿ, ಆತುರದ ಭರವಸೆ ನೀಡಬೇಡಿ.
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ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯೂ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಡ. ಕಚೇರಿಯ ಗಾಸಿಪ್ಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ, ಕೆಲಸವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ.
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಪರಿಣಿತ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇದನ್ನು Zee Kannada News ಇದನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.