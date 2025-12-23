English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಾಹು-ಬುಧ ಸಂಯೋಗ: 2026 ರಲ್ಲಿ ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು..

18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಾಹು-ಬುಧ ಸಂಯೋಗ: 2026 ರಲ್ಲಿ ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು..

Budh Rahu Yuti: ಬುಧ- ರಾಹು ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುದು? ಮುಂದೆ ಓದಿ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 23, 2025, 06:53 AM IST
  • 2026ನೇ ವರ್ಷವು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ.
  • ರಾಹು ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳು 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿವೆ.
  • ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಹು-ಬುಧ ಸಂಯೋಗವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ.

18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಾಹು-ಬುಧ ಸಂಯೋಗ: 2026 ರಲ್ಲಿ ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು..

Budh Rahu Yuti: 2026ನೇ ವರ್ಷವು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. 

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ತರ್ಕ, ಗಣಿತ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನೆರಳು ಗ್ರಹವಾದ ರಾಹು ಕಠಿಣ ಮಾತು, ಜೂಜು, ಪ್ರಯಾಣ, ಕಳ್ಳತನ, ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ.

2026 ರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳು 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿವೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. 

ರಾಹುವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಇದು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ವರ್ಷವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ರಾಹು-ಬುಧ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಹು-ಬುಧ ಸಂಯೋಗವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಅವರ 11 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 200 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಶನಿ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ

ವ್ಯಾಪಾರ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ, ಇದು ಅವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇತರರು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ.

ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವರ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮಾತು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಬಹುದು.

ಮಕರ ರಾಶಿ
ರಾಹು-ಬುಧ ಸಂಯೋಗವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಇತರರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 23-12-2025: ಮಂಗಳವಾರ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಘತ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭದಿನ

ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈಗ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ) 

