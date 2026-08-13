/ಬುಧ ಶುಕ್ರ ಯುತಿ: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ.. ಸಂಪತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಹುಡುಕಿ ಬರುವ ಶುಭ ಯೋಗ

Budha Shukra Yuti benefits: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹಲವು ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ತ್ರಿ ಏಕಾದಶಿ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 13ರ ರಾತ್ರಿ 9.49ಕ್ಕೆ ಬುಧ-ಶುಕ್ರರ ಅಂತರದಿಂದ ಈ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಬುಧನನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸಂವಹನ, ಮಾತುಕತೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಾರಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಶುಕ್ರನು ಸಂಪತ್ತು, ಸೌಂದರ್ಯ, ಕಲೆ, ವೈಭವ, ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ, ಉದ್ಯೋಗ, ಸಂವಹನ, ಮಾಧ್ಯಮ, ಕಲೆ, ಹಣಕಾಸು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವೃಷಭ, ಕಟಕ, ಕನ್ಯಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭಫಲ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬುಧನು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಮೂರನೇ ಮನೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವ ಐದನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಂವಹನ, ಮಾಧ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಕಲಾತ್ಮಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಹಾಕುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ನೆರವಾಗಬಹುದು.
ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಈ ಅವಧಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದು, ಓದಿನ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಕಟಕ ರಾಶಿ
ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧನ ಪ್ರಭಾವ ನೇರವಾಗಿ ರಾಶಿಯ ಮೇಲಿರುವುದರಿಂದ ಆಲೋಚನೆ, ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ, ಸೇಲ್ಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲ ದೊರೆಯಬಹುದು.
ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಪರ್ಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ-ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರನು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಯೋಗದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದಲೂ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.
ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಡಿಸೈನ್, ಸೌಂದರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮಾಧ್ಯಮ, ಸಂವಹನ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಪರಿಚಯಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೂಲಕ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು.
ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಬಹುದು. ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ, ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೃಜನಶೀಲ ಹಾಗೂ ಕಲಾತ್ಮಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೂ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಸಾಮರಸ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಬಂಗಾರವೇ?
ಬುಧ-ಶುಕ್ರರ ಈ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಮೇಲಿನ ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ, ಹಣಕಾಸು, ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಫಲಗಳು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಶಿ ಆಧಾರಿತ ಅಂದಾಜುಗಳಾಗಿದ್ದು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕದ ಗ್ರಹಸ್ಥಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫಲಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು.