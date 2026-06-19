Budh Gochar: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ (Astrology) ಗೃಹ ಸಂಚಾರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಾಶಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗೃಹಗಳ ಸಂಚಾರವು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತಂದರೆ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೇ ತರುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ಮಾತು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವ ಬುಧ ಗ್ರಹ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಜೂನ್ 22, 2026 ರಿಂದ ಬುಧ ತನ್ನ ಪಥವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದು, ಈ ಪರಿಣಾಮ ಹಲವು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ಬುಧನು (Budh Gochar in Cancer) ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮೇಷ, ಮಿಥುನ, ಸಿಂಹ, ಧನು ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ರಾಶಿಯವರು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು. ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಮೇಲೆ, ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ? ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮಯ. ಪ್ರಯಾಣ, ಮನೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೀರಿ, ನೀವು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವಿರಲಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿಡಲು ದಿನನಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಬುಧ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವು, ಧನು ರಾಶಿಯ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸಾಲಗಳು, ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಅಜಾಗರೂಕತೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಬೀಳಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾಗದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು, ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ ಮತ್ತು ಆತುರದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು, ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ಯೋಚಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಚೇರಿಯ ಗಾಸಿಪ್ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ. ಆದರೆ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯವೂ ಆಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನೀವು ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮೃದುತ್ವ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ನು ಉಳಿತಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ಏನನ್ನಾದರೂ ಹೇಳುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾದಗಳು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)