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Budh Gochar: ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧ ಸಂಚಾರ; ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರ!

Zodiac Signs: ಬುಧನು ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮೇಷ, ಮಿಥುನ, ಸಿಂಹ, ಧನು ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ರಾಶಿಯವರು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು. ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಮೇಲೆ, ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ? ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 19, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 03:31 PM IST
Budh Gochar: ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧ ಸಂಚಾರ; ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರ!

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Prajwal B

Prajwal B

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