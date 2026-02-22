English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ರಾಜಯೋಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸು.. ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ!

Rajayoga: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2026 ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ, ಮಂಗಳ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಹು ಗ್ರಹಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗಲಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಬಳಕ ಒಮ್ಮೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ರಾಜಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. 

30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ರಾಜಯೋಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸು.. ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ!

Four Raja Yogas formed together: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಘಟಾನುಘಟಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವಾಗಲಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 02 ರಂದು ಶುಕ್ರ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 15 ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಶನಿಯ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ, ಮಂಗಳ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಹು ಗ್ರಹಗಳ ಮೈತ್ರಿ ರಚನೆಯಾಗಲಿದೆ. 

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ, ಮಂಗಳ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಹು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ, ಮಂಗಳಾದಿತ್ಯ, ಚತುರ್ಗ್ರಾಹಿ, ನವಪಂಚ ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಈ ವೇಳೆ 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರಲಿದೆ.

ಮೇಷ ರಾಶಿ;
ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಜೊತೆಗೆ, ಬಡ್ತಿಗೂ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಿರಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ, ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: 
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್‌ ತಿಂಗಳು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸಲಿದೆ.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್‌ ಗ್ರಹ ಗೋಚಾರ ಫಲ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಹಿಂದಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗ ಕೂಡಿ ಬರಲಿದೆ. ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.

ಮೀನ ರಾಶಿ: 
ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವರದಾನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದಷ್ಟು ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮಗೆ ವಹಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವಿರಿ. ಇದು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನಿಮ್ಮತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.  

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

