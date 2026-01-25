ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ? ಅಥವಾ ಕುಸಿಯುತ್ತಾ? ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ʼಚಿನ್ನʼದ ಭವಿಷ್ಯ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಚಿನ್ನವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 25, 2026, 12:48 PM IST
Baba Vanga Gold Prediction 2026: ಬಲ್ಗೇರಿಯಾದ ಖ್ಯಾತ ಪ್ರವಾದಿ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಅನೇಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಕೆಲವು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ನುಡಿದಿರುವ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏರಿಳಿತಗಳ ನಂತರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಏರಿಕೆಯನ್ನ ಕಂಡಿವೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ನಿಜವಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಅನೇಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನ ತಲುಪಿವೆ. ಕುಸಿತದ ನಂತರ ಅವು ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆ 2026ರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಬಾ ವಂಗಾರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನವನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕೆ ಎಂದು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಜ್ಞರು ವದಂತಿಗಳನ್ನ ನಂಬಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂತಲೂ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬುಧ-ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ದಶಾಂಕ ಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ

ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನ ತಲುಪಿವೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಬೆಲೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಏರಿವೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರರನ್ನ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತವು ನಷ್ಟವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ. ಅನೇಕರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಸಹ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಕುಸಿತದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬಾಬಾ ವಂಗಾರ 2026ರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆ? ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕೆ? ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಜನರು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1.60 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರು 2026ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಬಾ ವಂಗಾ 2026ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನ ಚಿನ್ನದಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ವತ್ತುಗಳತ್ತ ತಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲವು ಇತರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು 25ರಿಂದ 40%ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1.63 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1.82 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಬಹುದು. ಇದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಊಹಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಆರ್ಥಿಕ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ: ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಟೈಮ್‌ ಶುರು! ಕಡುಬಡವರೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ..

ಜಾಗತಿಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು, ಹಣದುಬ್ಬರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀತಿಗಳಂತಹ ಬಹು ಅಂಶಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮಂದಗತಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಭಯವು ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿದ ನಂತರ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ವದಂತಿಗಳಿಂದ ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಚಿನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ವದಂತಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ. ನಂತರ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

