ಮನಿಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆಡುವಾಗ ಈ ವಸ್ತು ಹಾಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಣ, ಯಶಸ್ಸು ಉಕ್ಕಿ ಬರುವುದು ! ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ,ಮಾತ್ರ ಅದರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಗೋಚರಿಸುವುದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಶೋಕಿಯ ಗಿಡ ಅಷ್ಟೇ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 31, 2025, 09:26 PM IST
  • ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬುಧ ಮತ್ತು ಕುಬೇರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಿಡ.
  • ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು
  • ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಬಿಳಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾಳೆ

ಮನಿಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆಡುವಾಗ ಈ ವಸ್ತು ಹಾಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಣ, ಯಶಸ್ಸು ಉಕ್ಕಿ ಬರುವುದು ! ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬುಧ ಮತ್ತು ಕುಬೇರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಿಡ. ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೆಟ್ಟ ದಿನಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದಿನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ,ಮಾತ್ರ ಅದರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಗೋಚರಿಸುವುದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಶೋಕಿಯ ಗಿಡ ಅಷ್ಟೇ. 

ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಬಿಳಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಸ್ಯ ನೆಡುವಾಗ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಶನಿ ಗೋಚರ: 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ..!

ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ ನೆಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿದರೆನೇ ಅದು ಹಣವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆಯಂತೆ. 

ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ ಇದುವ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕು ಆಗ್ನೇಯ. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡದಿದ್ದರೆ, ಅದು ವಿರುದ್ಧ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ..! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನ..!

(ಸೂಚನೆ :ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

