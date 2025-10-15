ಹುಡುಗರು ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ಇದರ ಅನುಕೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವುದೇನು?

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅನೇಕ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚುವುದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕರ್ಣವೇದ ಎಂಬ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಚುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಣವೇದ ಮುಹೂರ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ.ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಹುಡುಗರು ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವುದೇನು? ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಚುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಎಡ ಅಥವಾ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಬಲಗೊಂಡಾಗ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವ ಸಿಗಬಹುದು.
ಕಿವಿಯೋಲೆ ದೇಹದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾರಾದರೂ ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ, ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರಿಗೆ ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚುವಿಕೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಅದು ಅವರ ತಲೆಯಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಹುಡುಗರು ಹೆಚ್ಚು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪುರುಷರ ಎಡ ಅಥವಾ ಬಲ ಕಿವಿಯನ್ನು ಚುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಪವಿತ್ರ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಪಾಪಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಕಿವಿಯೋಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಸುಗಮವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಕಿವಿಯೋಲೆ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿನ ಮಾನಸಿಕ ಬಿಂದು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕೆಲವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಧರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತವೆ.
