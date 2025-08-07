ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Aug 7, 2025, 05:16 PM IST
  • ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
Varalakshmi Vrat 2025: ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಬಹಳ ವೈಭವದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿ ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಾಗ ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೇ? ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೇ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಶ್ರೀ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ನಂತರವೂ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ನಂತರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಐದರಿಂದ ಏಳು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪೋಷಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಳಾಗಲು ಅವರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ಈ ಕೆಲಸವೇ ಕಾರಣ..!

ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಏಳು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಪೂಜೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕೇ?

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಉಪವಾಸ ಮಾಡದಿರಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.. ಅಥವಾ ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಆ ದಿನ ಈರುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ.. ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಯ್ತು FIR..! ಯುವಕರನ್ನ ಕೆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳಂತೆ ಈ ಸುಂದರಿ..

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.

